LIVE Calciomercato Lazio – Concorrenza Cagliari per Simeone, Wallace e Durmisi in uscita

Live / Calciomercato Lazio – Segui le trattative del 5 agosto.

Wallace è in uscita, il Wolverhampton potrebbe accogliere il brasiliano dopo aver preso Bruno Jordao e Pedro Neto. Sul difensore però non mancano le pretendenti: secondo ‘Il Messaggero’, anche Benfica, Monaco e Valencia si sarebbero interessate al centrale. Per Durmisi, invece, è vivo l’interesse del Fenerbache oltre a quello già noto del Besiktas e del Marsiglia. Aumentano, invece, le quotazioni della permanenza di Patric.

ATTACCANTE – Inzaghi avrebbe chiesto una terza punta. Si fa l’argo l’ipotesi Simeone della Fiorentina (QUI i dettagli). Il giocatore è valutato sopra i 10 milioni, le parti (dopo aver chiuso la trattativa Badelj) ne torneranno a parlare prossimamente. Come riporta Sky Sport sull’attaccante viola ci sarebbe anche il Cagliari.