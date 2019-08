LIVE Calciomercato Lazio – Wallace e Durmisi in uscita, nel mirino di Tare c’è Muldur

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti sulle trattative del 5 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 – Secondo i media austriaci, Mert Muldur sarebbe finito nel mirino dei biancocelesti. Difensore classe ’99 con cittadinanza turca ed austriaca, attualmente milita nel Rapid Vienna con cui ha un contratto che scadrà nel 2021 (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – Come riporta tuttomercatoweb.com, Alessandro Lucci, agente di Badelj, è arrivato nel capoluogo toscano per limare gli ultimi dettagli con il club. Dopo la parentesi di un anno in biancoceleste, Milan è pronto a tornare nella Fiorentina (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

Wallace è in uscita, il Wolverhampton potrebbe accogliere il brasiliano dopo aver preso Bruno Jordao e Pedro Neto. Sul difensore però non mancano le pretendenti: secondo ‘Il Messaggero’, anche Benfica, Monaco e Valencia si sarebbero interessate al centrale. Per Durmisi, invece, è vivo l’interesse del Fenerbache oltre a quello già noto del Besiktas e del Marsiglia. Aumentano, invece, le quotazioni della permanenza di Patric.

ATTACCANTE – Inzaghi avrebbe chiesto una terza punta. Si fa l’argo l’ipotesi Simeone della Fiorentina (QUI i dettagli). Il giocatore è valutato sopra i 10 milioni, le parti (dopo aver chiuso la trattativa Badelj) ne torneranno a parlare prossimamente. Come riporta Sky Sport sull’attaccante viola ci sarebbe anche il Cagliari.