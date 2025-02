Lista Europa League Lazio, la decisione entro domani. Pellegrini a rischio anche qui: cosa filtra sulle scelte del club

Lista Europa League Lazio, entro domani andrà presentato l’elenco per gli ottavi di finale. Anche qui Pellegrini a rischio: le ultime

Come ricorda oggi il Corriere dello Sport, entro domani la Lazio dovrà presentare la propria lista aggiornata per l’Europa League, con ottavi previsti per il 6 e il 13 marzo prossimi. Anche qui Pellegrini è a rischio taglio, dopo essere stato escluso dalla lista per la Serie A.

Si cercherà di fare spazio a Belahyane e Provstgaard, ma serviranno altre esclusioni. Certo è che affrontare la competizione con tre terzini, più Hysaj al momento infortunato non si sa per quanto, è una decisione più che temeraria…