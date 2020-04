Lippi: «La Lazio fa cose eccezionali, ha il centrocampo più forte d’Italia»

Marcello Lippi, ex ct della Nazionale azzurra, ha elogiato il lavoro svolto dalla Lazio e complimentato con Luis Alberto

Raggiunto dai microfoni di Sport Mediaset, l’ex ct della Nazionale azzurra, Marcello Lippi, ha fatto il quadro della corsa Scudetto. Elogi speciali anche per la Lazio, candidata insieme alla Juventus nella corsa al titolo:

«Secondo me va fatto di tutto per concludere la stagione, anche con sacrifici come giocare ad agosto o a porte chiuse. O anche ripartendo a settembre per poi iniziare la nuova stagione seguendo l’anno solare. Ma non sono favorevole ai playoff o ad assegnare lo scudetto a chi era in testa prima dello stop».

SCUDETTO – «Credo che la Juventus rimanga comunque la favorita per lo scudetto, com’era ad inizio anno. Questo nonostante la Lazio stia facendo cose eccezionali ed ha forse il centrocampo più forte del campionato, a me piace in particolare Luis Alberto. Ne benefici pure Immobile che ha sempre fatto gol ma quest’anno è fantastico. L’Inter? Ha ridotto il gap con la Juve e se vincesse il recupero sarebbe ancora in corsa».