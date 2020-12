Milinkovic esulta sui social dopo la vittoria della Lazio sul Napoli

La Lazio torna a vincere all’Olimpico in campionato. Puntuale, come sempre, è arrivata l’esultanza via social del Sergente, Milinkovic-Savic, noto ormai per le sue frasi ad effetto nei post-partita. «Lazio è come aquila. Vola alto e attacca senza paura». Chiaro, conciso, lazialissimo. Come sempre.