Leiva: «Abbiamo meritato di vincere. Derby? Non ci sono favoriti»

La Lazio resta agganciata al treno della Champions League con la vittoria contro il Parma. Al termine del match, le parole di Leiva

Tre punti per la Lazio. Luis Alberto e Caicedo regalano la vittoria alla squadra biancoceleste che vince sul campo del Parma ed accorcia la distanza per la Champions. Al termine del match, ecco le parole di Leiva per Lazio Style Radio:

RECORD – «100 presenze in Serie A? Sono felice perchè ieri è stato il mio compleanno e quello della Lazio. Oggi abbiamo vinto, era difficile, ma abbiamo fatto bene e meritato la vittoria».

AFFETTO – «Ieri ho ricevuto tanti auguri anche da gente che non conosco, è stato bellissimo, avrei voluto rispondere a tutti. Un weekend vissuto al massimo, anche se il momento è difficile perchè non vedo la mia famiglia da un anno e mezzo».

DIFESA – «Io penso che il primo tempo abbiamo avuto occasione per fare un paio di gol, il Parma ha avuto delle ripartenze e le aspettavamo. Chiudendola prima sarebbe stato più facile, ma non abbiamo subito gol ed è un bene, significa che in difesa stiamo migliorando. Così possiamo vincere tante partite perchè segniamo sempre».



PARMA – «Sono dietro in classifica, hanno la pressione ma in Coppa Italia sarà diverso. Noi ci teniamo tanto, loro giocheranno per fare bene, ma anchenoi. Oggi un’occasione per studiarli bene».

DERBY – «Arriviamo con fiducia, sappiamo non sarà facile, la Roma sta andando bene ma nei derby non ci sono favoriti. Speriamo di giocare bene e vincere, anche per i tre punti».