Leiva incorona Immobile: «È tra i 10 migliori attaccanti al mondo»

Lucas Leiva ha rilasciato una lunga e interessante intervista, dove ha toccato tantissime tematiche. Le sue parole su Immobile

Lucas Leiva ha rilasciato una lunga e interessante intervista, dove ha toccato tantissime tematiche. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di The Athletic su Immobile.

IMMOBILE – «Ciro è tra i 10 migliori attaccanti al mondo. Forse la gente non parla molto di lui, ma qui in Italia è probabilmente considerato il miglior attaccante del campionato. Lui è un finisher naturale. È così che lo descrivo. È molto raro che manchi il bersaglio, molto raro che il portiere pari. I suoi numeri parlano da soli. È il nostro capitano e un giocatore molto importante per il club».