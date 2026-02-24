Leite Lazio, a giugno le cose potrebbero cambiare: ecco cosa filtra

Leite Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani non ha mollato la presa sul centrale portoghese di proprietà dell’Union Berlino. Le ultime

Il nome di Diogo Leite torna a circolare con insistenza per la Lazio, ma al momento resta avvolto dall’incertezza. Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa legata al difensore portoghese è ferma in una zona grigia: solo il tempo dirà se l’accordo potrà essere riattivato oppure se la pista sia definitivamente tramontata. Nel frattempo, una cosa appare chiara: a giugno il reparto arretrato dovrà essere profondamente rinnovato.

Diogo Leite e il nodo del contratto in scadenza

Il centrale classe 1999, attualmente in forza all’Union Berlino, è in scadenza di contratto e rappresenta un’occasione interessante sul mercato. Mancino naturale, abituato a giocare sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, Diogo Leite abbina struttura fisica e buona qualità nell’impostazione. Proprio per queste caratteristiche è stato individuato come possibile primo tassello della nuova retroguardia.

L situazione non è ancora definita. Non è chiaro se le parti siano vicine a un’intesa o se i contatti si siano raffreddati nelle ultime settimane. La sua posizione resta dunque sospesa, in attesa di sviluppi concreti.

Diogo Leite possibile primo colpo della rivoluzione

La prossima estate si preannuncia cruciale per la difesa. Il reparto sarà oggetto di una vera e propria rivoluzione: serviranno almeno uno o due centrali e probabilmente anche rinforzi sulle corsie laterali. In questo scenario, Diogo Leite potrebbe rappresentare il primo rimpiazzo, soprattutto considerando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

Un’operazione di questo tipo consentirebbe di investire maggiori risorse su altri profili, mantenendo però un buon livello tecnico e internazionale nel reparto. Il portoghese, cresciuto nel settore giovanile del Porto, ha già maturato esperienza europea e potrebbe garantire solidità immediata.