Lega Serie A, rinviato ancora il voto per l’ingresso dei fondi

La Lega Serie A ha deciso di rinviare nuovamente il voto per l’ingresso dei fondi nel nostro campionato: se ne riparla lunedì

Nulla di fatto. Nuovo rinvio sulla creazione di una media company con l’ingresso dei fondi Cvc, Advent e Fsi in società con la Lega Serie A.

I club, riuniti in assemblea, hanno appena deciso di approfondire ulteriormente la questione e non arrivare oggi a una votazione. Indiscrezione confermata dall’ad dell’Inter Beppe Marotta all’uscita dall’hotel. In apertura il presidente della Lega Paolo Dal Pino aveva voluto sottolineare l’importanza della scelta strategica di gestire in proprio il business della Serie A, chiamando i club a riflettere sul futuro della Lega prima ancora che ragionare sull’offerta dei fondi.