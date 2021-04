Ledesma: «Gran lavoro di Inzaghi, nonostante le difficoltà. In Champions...»

Cristian Ledesma, ex giocatore biancoceleste, ha parlato della stagione della Lazio. Le sue parole su Inzaghi e non solo

STAGIONE – «Bilancio? Inzaghi quest’anno ha fatto un grande lavoro con la Lazio nonostante le tante difficoltà, facendo un ottimo girone di Champions. Leiva come me? Il calcio è cambiato, oggi ci sono diversi calciatori che costruiscono il gioco e fanno tutto, dal portiere al centrale, passando per il centrocampista, come succede con Reina, Acerbi e Luis Alberto nella squadra biancoceleste».