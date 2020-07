Il centrocampista del Lecce ha preso il giallo nel recupero della sfida del Mapei Stadium col Sassuolo e sarà squalificato dal Giudice sportivo.

L’ex Roma Panagiotis Tachtsidis salterà la sfida con la Lazio: ammonito al 90′ della gara esterna col Sassuolo dall’arbitro Massa, non potrà prendere parte alla partita coi biancocelesti in programma al Via del Mare di Lecce martedì 7 alle ore 19.30.