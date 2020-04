Lecce, Sticchi Damiani: «Concludere campionato ad una condizione»

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha detto la sua sul campionato

Il Lecce del presidente Sticchi Damiani è favorevole alla ripresa del campionato di Serie A. Questo è quanto appreso dalle considerazioni del patron giallorosso che, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ha poi precisato:

«Auspico che la stagione in corso si concluda. Sono per la ripartenza, insomma. Ma si tratta di un auspicio ragionato, basato su alcuni presupposti. Sarebbe complicato giocare oltre metà luglio senza fare danni. Inoltre la stagione a venire deve comunque concludersi rapidamente per via dell’Europeo e dell’Olimpiade rinviati».