Lecce, brutto infortunio per un difensore: potrebbe saltare il match con la Lazio

Lecce, nel corso della partita contro la Roma un difensore di mister Giampaolo ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio

Il Lecce ha perso per 4-1 contro la Roma ed esce dallo Stadio Olimpico anche con la preoccupazione per le condizioni di Kialonda Gaspar. Il difensore, infatti, è scivolato ed ha avuto una torsione innaturale del ginocchio. È sembrato subito molto dolorante ed è stato necessario l’ingresso della barella.

Soltanto gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio, ma la dinamica non promette nulla di buono. In ogni caso, Gaspar è in forte dubbio per il match contro la Lazio in programma sabato 21 dicembre alle 20:45.