Lecce Roma 0-1, come cambia la classifica Champions con la vittoria dei giallorossi: la situazione aggiornata

Lecce Roma 0-1, archiviata la partita del Via del Mare vinta dai giallorossi di Ranieri ecco come cambia la classifica in zona Champions

Cala il sipario sul sabato di serie A con la Roma che questa sera è andata in scena al Via del Mare di Lecce contro la formazione pugliese di Giampaolo. Ad avere la meglio è stata la squadra di Ranieri, che vincono 1-0 grazie al gol di Dovbyk. Questa è la classifica aggiornata e cosa cambia per la Lazio in vista di lunedì

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (29)