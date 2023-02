Lecce-Roma 1-1, Baroni frena la corsa Champions di Mourinho

Lecce-Roma, termina in parità la sfida del Via del Mare con la formazione capitolina che frena la propria corsa Champions

Termina in parità l’anticipo delle ore 18 al Via del Mare di Lecce tra la formazione di Baroni e la Roma di Mourinho, con i capitolini che frenano la propria corsa Champions. Il match si decide nei primi diciassette minuti di gioco, ad aprire le marcature per i padroni di casa è l’autorete di Ibanez al 7′, il pari è di Dybala al 17′ su rigore.