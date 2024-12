Lecce Lazio, al Via del Mare può arrivare un pari? Il dato sul rendimento dei biancocelesti in trasferta

Lecce Lazio, al Via del Mare può arrivare il primo pareggio in trasferta dei biancocelesti in stagione? I numeri della squadra lontano dall’Olimpico

In Lecce Lazio i biancocelesti sono chiamati a una reazione dopo il tennistico 6-0 subito contro l’Inter. Tra la voglia di tornare a vincere – come ha fatto tre volte su quattro in stagione dopo una sconfitta – e l tabù Via del Mare da sfatare, c’è anche l’opzione del pareggio.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti i biancocelesti in questa stagione non hanno ancora mai pareggiato lontano dall’Olimpico: per ora sono arrivate quattro vittorie e quattro sconfitte.