Lecce Lazio, Giampaolo dovrà fare i conti con le assenze: gli indisponibili in vista del match del Via del Mare

Lecce Lazio, oggi giornata di riposo per la squadra pugliese. Ieri cinque assenti per Giampaolo in allenamento

Archiviata la brutta sconfitta dell’Olimpico contro l’Inter, la Lazio dovrà concentrarsi sul match in programma sabato 21 dicembre alle ore 20:45 contro il Lecce. Per l’occasione, il tecnico dei giallorossi Marco Giampaolo dovrà fare i conti con qualche assenza.

Infatti, non ci saranno Gallo, Gaspar e Banda per infortunio, mentre Bonifazi e Pierret hanno svolto un lavoro differenziato nella giornata di ieri. Inoltre, oggi l’allenatore ha concesso una giornata di riposo e la ripresa è prevista per domani.