Lecce Lazio, Baroni senza un titolare? Le ultime di formazione

Lecce, Baroni a pochi giorni dalla sfida casalinga contro la Lazio in campionato rischia di dover far a meno di Gonzalez

Prosegue la preparazione per il Lecce in vista della prima partita del 2023 in casa contro la Lazio. La formazione pugliese ieri ha giocato l’amichevole che chiude l’anno contro il Varazdin vincendo 2-0 grazie ai gol di Gonzalez.

Il giocatore però è uscito anzitempo dopo le due realizzazioni dal campo, a causa di una forte contusione. L’ infortunio sembrerebbe non essere grave ma verrà monitorato nei prossimi giorni.