Lecce Lazio, i tifosi biancocelesti riempiono il settore ospiti: per l'Atalanta invece... Il dato sui tagliandi venduti

Lecce Lazio, ecco il dato sui biglietti venduti per la trasferta del Via del Mare. Per l’Atalanta i numeri sono in crescita

Sabato 21 dicembre alle ore 20:45 andrà in scena il match del Via del Mare tra Lecce e Lazio. Per l’occasione sono stati staccati 900 biglietti su 1070 disponibili per il settore ospiti, dato che dimostra il grande attaccamento dei tifosi biancocelesti anche in trasferta.

Sette giorni più tardi, invece, all’Olimpico si giocherà Lazio-Atalanta e sono già 8000 i tagliandi venduti.