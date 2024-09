Leao Di Canio, durissimo ATTACCO dell’esterno del Milan: ecco la RISPOSTA alle parole dell’ex calciatore – FOTO

Leao Di Canio, durissimo ATTACCO dell’esterno del Milan: ecco la RISPOSTA alle parole dell’ex calciatore. Cosa sta succedendo

Rafael Leao, attuale numero 10 del Milan, ha risposto a tono a Paolo Di Canio che, recentemente l’ha criticato direttamente dagli studi di Sky Calcio Club. L’esterno rossonero, sul suo profilo X, ha pubblicato una foto emblematica.

La foto rappresenta proprio l’ex calciatore della Lazio che esulta con un segno che non ha bisogno di particolari descrizioni. Ora c’è da attendere la risposta dell’attuale opinionista: prima Leao, per un istante, aveva rimosso il tweet per poi rimetterlo.