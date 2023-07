Le rivali della Lazio, vittoria in amichevole per la Roma: super Dybala, autore di una doppietta

In attesa di vedere la Lazio in campo, ieri è stato il turno della Roma, odiata rivale dei biancocelesti, che in un’amichevole contro l’Estrela Amadora, squadra portoghese, è uscita vincitrice per 4-0.

In gol un super Dybala, autore di una doppietta nel primo tempo, Bove e Llorente chiudono il match.