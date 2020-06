Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 17 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 17 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che aprono con la finale di Coppa Italia in programma questa sera tra Napoli e Juventus. Le squadre di Gattuso e Sarri scenderanno in campo alle 21.00 in uno stadio Olimpico deserto e si contenderanno il trofeo.

Spazio anche per la vittoria di ieri sera del Bayern Monaco che con la vittoria sul Werder Brema si è laureato campione di Germania per l’ottava volta consecutiva.