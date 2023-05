Le migliori quote scommesse per i tifosi della Lazio

Nel mondo delle scommesse calcistiche esistono due tipi di giocatori. Quelli che non tifano nessuna squadra di calcio italiana e quelli che invece sono tifosi accaniti.

I primi di solito affrontano le scommesse in modo più metodico e professionale. I secondi, durante le partite di calcio del proprio club, si fanno prendere dall’emozione e dal tifo.

In questo articolo ci occuperemo della seconda categoria di scommettitori. In particolare, esploreremo le migliori quote per i supporters della Lazio. Analizzeremo le opzioni più interessanti e le strategie più efficaci per sfruttare al meglio le opportunità di scommessa. Basandoci sulle recensioni di SitiCasinoNonAAMS.com, in questo articolo ti spiegheremo quali sono le opportunità offerte dai siti di scommesse sul calcio sprovvisti di licenza AAMS.

Come funzionano le quotazioni scommesse

Le quote scommesse calcio rappresentano il modo con cui i bookmaker esprimono la probabilità di un evento sportivo. In genere, le quotazioni vengono indicate in forma decimale o frazionaria. Rappresentano il rapporto tra la somma giocata e la vincita potenziale. Ad esempio, prendiamo una quota di 2.50. Per ogni euro scommesso, il potenziale vincitore riceverà due euro e cinquanta centesimi in caso di successo.

Le quotazioni scommesse calcio non sono solo una misura della probabilità di un evento. Rappresentano anche il rischio associato alla giocata. Le quote più alte, infatti, indicano che l’evento è meno probabile. Offrono però in cambio una vincita potenziale maggiore. Al contrario, le quote basse indicano che l’evento è più probabile. Offrono tuttavia una vincita potenziale inferiore.

Per fare un esempio concreto, consideriamo una partita del campionato di Serie A tra Lazio e Atalanta. La quota per la vittoria della squadra romana è di 2.50. Questo significa che per il bookmaker la probabilità di vittoria dei padroni di casa è del 40% circa. Al contrario, se la quota per la vittoria dei rivali è di 1.80, significa che il bookmaker ritiene che la loro probabilità di vittoria sia del 55% circa.

È bene ricordare che le quote non garantiscono la vittoria. Anche i bookmaker consigliati da piattaforme affidabili possono commettere errori nella stima della probabilità di un evento. Le quote, poi, possono variare nel corso del tempo. Questo succede sia in base all’andamento delle scommesse calcio, sia alle informazioni disponibili sulla formazione e sulla competizione.

Bisogna stare quindi attenti a questi cambiamenti nelle quote. Solo così si individueranno le scommesse sul calcio più vantaggiose. Avere conoscenze approfondite sulle squadre è altrettanto fondamentale. Un ultrà biancoceleste saprà probabilmente tutto sui giocatori del proprio team. Ma non su quelli degli altri.

Le migliori quotazioni scommesse per i tifosi della Lazio

Se sei un tifoso dei biancocelesti e sei interessato a scommettere sulla tua squadra del cuore, è importante conoscere le migliori opzioni disponibili per massimizzare le tue vincite. In questo capitolo, analizzeremo le quotazioni migliori per i fan laziali. Evidenzieremo le scommesse sul calcio più interessanti e le probabilità più favorevoli.

Vittoria della Lazio

Per i fans biancocelesti che si chiedono come scommettere sul calcio e sulla propria squadra, la risposta più ovvia è una: scommettete sulla vittoria. In questo caso, le quote possono variare notevolmente in base all’avversario e al momento della stagione. Ad esempio, in caso di scontro diretto con una squadra di medio-bassa classifica del massimo campionato italiano, la vittoria biancoceleste potrebbe avere una quota intorno a 1.50-1.70. In caso di una gara di UEFA Champions League, potrebbe salire anche sopra 3.00.

Doppia chance

La doppia chance rappresenta un’ottima alternativa. Riduce infatti il rischio di perdita. In pratica, consente di scommettere sulla vittoria o sul pareggio di una squadra, aumentando le probabilità di vincita. I fan più scaramantici potrebbero scommettere contro la loro squadra del cuore usando questa opzione. In caso di vittoria della squadra saranno felici. Ma lo saranno anche in caso di sconfitta e pareggio, perché avranno guadagnato qualcosa.

Gol segnati dalla Lazio

Scommettere sul numero di gol segnati dalla Lazio può essere un’ottima opzione. Questo soprattutto in caso di partite contro squadre di bassa classifica in campionato o contro squadre con difese ballerine come la Fiorentina. Le quote per il gol della squadra di Immobile possono variare da 1.50 a 2.50, a seconda dell’avversario.

Under/Over

Un’altra opzione interessante è l’under/over. Consiste nel pronosticare se la partita avrà più o meno di un certo numero di gol. In caso di partite della Lazio con avversari di medio-bassa classifica, l’over 2.5 potrebbe avere una quota intorno a 1.70-1.90. Quando incontrerà avversari come l’Inter in campionato questa quota varierà di conseguenza.

I siti di scommesse senza licenza AAMS

In questa sezione prenderemo in considerazione alcune delle migliori piattaforme di scommesse senza licenza AAMS. Analizzeremo quindi i vantaggi e gli svantaggi delle scommesse calcio su questi bookmakers.

LibraBet

Partiamo da LibraBet. Si tratta di un sito di scommesse online fondato nel 2018. È disponibile in tante lingue, tra cui l’italiano. Oltre ad avere un’ampia sezione di casinò, permette di scommettere su tanti eventi del calcio italiano e sui campionati esteri, sia prima dell’inizio del match che live. Gli sport su cui si può scommettere sono numerosi. Tra questi, ci sono motori, basket, pallavolo, hockey su ghiaccio e molti altri ancora.

Infine, ha molti metodi di pagamento disponibili, tra i quali le criptovalute. Il bonus di benvenuto però non è tra i più generosi. Parliamo del 100% sul primo deposito fino a 150€. Ci sono però molti altri bonus per i clienti più fedeli.

Sportaza

Sportaza è un altro bookmaker online di successo per gli amanti del gioco. Ha un bonus benvenuto fantastico. Parliamo del 100% della somma versata al primo deposito fino a un massimo di 500 euro. Inoltre, offre molti free spins. Si tratta infatti di un sito in cui le slot la fanno da padrona: ce ne sono più di 5700.

I soldi possono essere depositati con Skrill, Neteller o MuchBetter e con carta di credito Visa o Mastercard. Anche le criptovalute sono accettate. L’attenzione particolare data al casinò però ha anche dei difetti. Se da una parte i maggiori campionati europei sono presenti, dall’altra gli appassionati delle scommesse calcio e i fans laziali potrebbero non trovare tutte le partite che cercano. Mancano anche alcune tipologie di scommesse online.

GreatWin

GreatWin è una piattaforma abbastanza recente ma che sta avendo molto successo. È stato fondato nel 2020 ed è regolamentato con una licenza di Curacao. L’offerta per i nuovi iscritti è anche qui del 100% fino a 150 euro sul primo deposito. Si può però usufruire anche di altre promozioni tra cui un cashback settimanale. Su GreatWin ci sono tutte le competizioni principali, dalla UEFA Champions League alla Coppa Italia.

Ci si può divertire giocando su diversi tipi di quote, e anche su altri sport e eSports. Tra questi, Call of Duty, League of Legends, Valorant, Dota 2 e diversi altri. I metodi di pagamento sono anche qui tra i più vari. Il fatto che GreatWin sia così nuovo però non lo rende la scelta più sicura in assoluto, ha ancora molto da dimostrare.

FAQ

Qual è il sito che offre le migliori quote scommesse?

Rispondere a questa domanda è impossibile. Quello che non devi fare è puntare su un singolo bookmaker online. Piuttosto, leggi i commenti scommesse online e cerca ogni volta le quotazioni migliori. Solo attraverso un confronto costante si riuscirà ad entrare davvero in questo mondo. E possibilmente a vincere una bella cifra.

Come posso determinare le mie vincite potenziali da una scommessa?

Per determinare le vincite potenziali, è possibile moltiplicare l’importo scommesso per la quota. Ad esempio, se si scommettono 10 euro su una quota di 2.50, le vincite potenziali sarebbero di 25 euro (10 euro x 2.50).

Quali coefficienti dovrebbe usare un principiante alle scommesse?

Per i principianti delle scommesse calcio, si consiglia di iniziare con quote relativamente basse e di evitare scommesse complesse. Le scommesse calcio con quotazioni basse offrono una maggiore probabilità di vincita. Inoltre, è meglio tenere la puntata bassa. In questo modo si eviterà di perdere grandi somme di denaro. E anche se le vincite saranno anche loro basse, almeno si potrà familiarizzare con il mondo delle scommesse sul calcio.