Lazzari sul campionato: «Sappiamo che dobbiamo iniziare a darci una svegliata» Le parole del terzino biancoceleste

Manuel Lazzarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani tra Lazio e Cagliari. Ecco le sue parole.

SECONDO POSTO DELL’ ANNO SCORSO– «È vero che lo scorso anno abbiamo fatto un grande campionato, ma conosco i miei compagni, non ci è mancata umiltà. A volte, come a Salerno, può sembrare che ci siamo mancata cattiveria e personalità. Sta tutto lì, cercare di approcciare le partite come abbiamo fatto in Champions. Sappiamo che adesso ci dobbiamo dare una svegliata soprattutto in campionato ».

