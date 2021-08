Lazzari: l’uomo in più di Sarri, nuova vita da terzino

Manuel Lazzari, esterno di centrocampo, nel modulo di Sarri ha cambiato ruolo, diventando terzino. Scelta che a subito pagato ad Empoli

Un rinforzo fatto in casa. Mauel Lazzari, esterno di centrocampo con Simone Inzaghi, si sta reinventando terzino con Maurizio Sarri. Inizialmente non sembrava esserci spazio per l’ex Spal, che al contrario ha sentito la stima del nuovo allenatore e dal primo giorno di ritiro ha cominciato a studiare da difensore.

Non si è smarrito anzi si è rilanciato. Prima contro il Twente, poi la crescita nel nuovo ruolo contro il Sasssuolo ed infine la consacrazione nella prima giornata di campionato ad Empoli, dove è arrivato anche il gol. Adesso Lazzari punta alla conferma nel ruolo di terzino e spera di rilanciarsi in chiave azzurra.