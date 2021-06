Lazzari Inter, Inzaghi non molla la presa: Lotito spara alto. Le cifre

Caccia ad un esterno destro con la partenza di Hakimi: Lazzari è uno dei preferiti di Inzaghi, ma Lotito valuta l’esterno almeno 25 milioni

L’Inter sta sondando più fronti sulla destra per la sostituzione di Hakimi, che rimane il primo indiziato tra i big a lasciare la squadra campione d’Italia per sistemare i conti e il bilancio della società di Zhang.

Uno dei preferiti di Simone Inzaghi è sicuramente Lazzari, pupillo dell’ex tecnico della Lazio. Il patron biancoceleste Lotito – scrive il Messaggero – non è disposto però a far sconti all’Inter e a maggior ragione ad Inzaghi, valutando almeno 25 milioni di euro l’ex Spal. Cifra al momento fuori portata per le casse nerazzurre, che in questa fase del mercato ha dato la priorità alla cessioni.