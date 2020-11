La Lazio si avvicina allo Zenit: Parolo sulla linea mediana, Hoedt e Patric in difesa

A Formello l’ultima sgambata prima di Lazio-Zenit. Inzaghi potrebbe preferire Parolo ad Akpa Akpro, Hoedt e Patric in difesa

Tutto è pronto per Lazio-Zenit, Inzaghi ha messo a punto gli ultimi dettagli prima del calcio d’inizio con la sgambata mattutina a Formello. Da questa sessione, Parolo sembra il favorito su Akpa Akpro per rimpiazzare Milinkovic (assente per Covid) a centrocampo; mentre in difesa dovrebbe essere confermato Patric. Nonostante il recupero di Luiz Felipe, il tecnico non vuole rischiarlo mettendo così lo spagnolo a completare la linea difensiva con Hoedt ed Acerbi.

Marusic vince il ballottaggio con Fares, mentre Reina viene confermato in porta.

In panchina Cataldi, negativo al tampone svolto dalla UEFA prima della sfida.