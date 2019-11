Lazio, Zenga: «Certi errori nemmeno negli Allievi Regionali…»

La Lazio perde in casa contro il Celtic. Walter Zenga ha commentato la gara dell’Olimpico ai microfoni di Sky

Un errore clamoroso che allontana quasi definitivamente la Lazio dalla qualificazione. Berisha ha praticamente consegnato la palla del definitivo 2-1 al Celtic nei minuti finali. Walter Zenga, ai microfoni di Sky, ha commentato così la gara: «Non so se Simone Inzaghi abbia fatto queste scelte di formazione per permettere ad alcuni di riposare o per dare a tutti l’opportunità di essere protagonisti. Può capitare questa situazione di emergenza durante la stagione, magari metti quel giocatore che vuole farsi vedere e ti risolve la gara. La Lazio ha dominato in entrambe le partite, ma nel calcio conta metterla dentro, non fare tanti tiri in porta e possesso».

«Ci sono annate particolari, a volte fai risultato perché con un tiro segni. Quest’anno la Lazio l’ho vista un paio di volte dal vivo e ha giocato bene, anche a San Siro con l’Inter. La palla non voleva entrare. Cosa puoi dire a una squadra che gioca così? Alla fine la Lazio oggi perde perché un giocatore fa una sciocchezza che nemmeno negli Allievi Regionali si commette».