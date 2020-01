Lazio, Zeman: «Ad oggi dopo la Juventus ci sono solo i biancocelesti»

Lazio, le parole di Zdenek Zeman sulla corsa scudetto e le possibilità dei biancocelesti ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Tra sogno e realtà: questa Lazio sta facendo sperare a qualcosa oltre la Champions e le undici vittorie consecutive ne sono solo una conferma. Secondo molti addetti ai lavori anche i biancocelesti sono in corsa per lo scudetto: tra questi c’è anche Zdenek Zeman. Ecco cos’ha detto sul momento della squadra di Inzaghi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

«Oggi dopo la Juventus c’è la Lazio. Se dovesse vincere il recupero col Verona allora andrebbe al secondo posto, diventando la prima inseguitrice. Visto che hanno già battuto due volte la Juve, hanno più possibilità in questo momento. Se mi ha sorpreso? Mancava continuità, anche se non è normale vincere undici gare consecutive e molte a tempo scaduto. Però ce l’ha fatta, e vincere porta maggiore convinzione nei proprio mezzi, più voglia di giocarsi qualcosa. La Lazio giocava un bel calcio anche lo scorso anno. Però poi c’erano cali improvvisi che non le hanno permesso di lottare per qualcosa di importante. Oggi questi cali non li ha più. Mi piacciono tutti e tre. Luis Alberto è bravo. Lo scorso anno ha giocato male, non so se non avesse voglia o se volesse andare via: ha fatto un brutto campionato. In questa stagione sta dimostrando nuovamente quanto fatto vedere due anni fa».