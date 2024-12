Lazio, Zaccagni all’Olimpico non delude: è il migliore in Italia

Lazio, oggi in campo contro il Napoli allo Stadio Olimpico. In casa capitan Mattia Zaccagni si esalta particolarmente

Allo Stadio Olimpico tra i calciatori della Lazio c’è uno che si esalta particolarmente, si tratta di Mattia Zaccagni. L’ala biancoceleste ha realizzato 5 gol in casa in tutte le competizioni. Tra i centrocampisti che giocano in Italia è quello ad averne fatti di più insieme a Tijjani Reijnders, giocatore del Milan. L’ultimo nell’ordine è stato il 2-0 realizzato contro il Bologna lo scorso 24 novembre.