Lazio, da Zaccagni passando a Isaksen: l’obiettivo è chiaro! Ecco la statistica curiosa sui due biancoceleste in vista dell’Inter

Lazio, occhi su Zaccagni e Isaksen: la statistica che accende la sfida con l’Inter nel prossimo turno di Serie A

Dopo il successo ottenuto contro il Cagliari, la Lazio si prepara a una sfida di grande valore contro l’Inter, in programma domenica 9 novembre alle 20.45. Per la squadra di Maurizio Sarri si tratta di un vero e proprio banco di prova, non solo per confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite, ma anche per misurarsi in un contesto difficile come quello di San Siro, stadio in cui i biancocelesti non riescono a imporsi dal 2019.

Oltre al tabù legato al terreno di gioco, la Lazio dovrà affrontare un’altra sfida: riuscire a segnare ai nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, nessuno tra Zaccagni, Isaksen, Dia, Guendouzi, Cataldi e Basic è mai riuscito a trovare la via del gol contro l’Inter. Un dato che pesa e che rende ancora più stimolante la partita, chiamando i protagonisti offensivi a invertire questa tendenza.

L’unico a vantare un bilancio positivo contro i nerazzurri è Pedro, autore di tre reti complessive, di cui una doppietta nella scorsa stagione. Tuttavia, l’attaccante spagnolo dovrebbe partire dalla panchina, con Sarri intenzionato a utilizzarlo a gara in corso. Sarà quindi compito degli altri giocatori prendersi la responsabilità di rompere questo digiuno e provare a scrivere una nuova pagina nella sfida con l’Inter.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

