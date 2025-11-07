 Lazio, da Zaccagni passando a Isaksen: l'obiettivo è chiaro! Ecco la statistica curiosa sui due biancoceleste in vista dell'Inter
Connect with us

News

Lazio, da Zaccagni passando a Isaksen: l'obiettivo è chiaro! Ecco la statistica curiosa sui due biancoceleste in vista dell'Inter

News

Inter Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A: ecco le possibili scelte di Chivu e Sarri per la sfida

Lazio Women News

Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

News

Cataldi Lazio, il centrocampista sempre più un giocatore chiave nella squadra di Sarri: i numeri lo premiano. I dettagli

Calciomercato News

Provedel Lazio, il portiere si è ripreso le chiavi della porta biancoceleste. E il futuro di Mandas è praticamente deciso. Le ultime

News

Lazio, da Zaccagni passando a Isaksen: l’obiettivo è chiaro! Ecco la statistica curiosa sui due biancoceleste in vista dell’Inter

Lazio news 24

Published

8 secondi ago

on

By

Zaccagni
Zaccagni

Lazio, occhi su Zaccagni e Isaksen: la statistica che accende la sfida con l’Inter nel prossimo turno di Serie A

Dopo il successo ottenuto contro il Cagliari, la Lazio si prepara a una sfida di grande valore contro l’Inter, in programma domenica 9 novembre alle 20.45. Per la squadra di Maurizio Sarri si tratta di un vero e proprio banco di prova, non solo per confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite, ma anche per misurarsi in un contesto difficile come quello di San Siro, stadio in cui i biancocelesti non riescono a imporsi dal 2019.

Oltre al tabù legato al terreno di gioco, la Lazio dovrà affrontare un’altra sfida: riuscire a segnare ai nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, nessuno tra Zaccagni, Isaksen, Dia, Guendouzi, Cataldi e Basic è mai riuscito a trovare la via del gol contro l’Inter. Un dato che pesa e che rende ancora più stimolante la partita, chiamando i protagonisti offensivi a invertire questa tendenza.

L’unico a vantare un bilancio positivo contro i nerazzurri è Pedro, autore di tre reti complessive, di cui una doppietta nella scorsa stagione. Tuttavia, l’attaccante spagnolo dovrebbe partire dalla panchina, con Sarri intenzionato a utilizzarlo a gara in corso. Sarà quindi compito degli altri giocatori prendersi la responsabilità di rompere questo digiuno e provare a scrivere una nuova pagina nella sfida con l’Inter.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.