Lazio Women, le ragazze vincono e si avvicinano al primo posto

La Lazio femminile vince per 1-0 contro il Perugia e si avvicina al Napoli, che non ha giocato per il Corona Virus

Alle 14:30 il Fersini è stato teatro della Serie B femminile, ospitando la gara tra la Lazio Women ed il Grifo Perugia.

Ad averla vinta sono state le ragazze di Seleman, con il gol al 9′ di Gambarotta. Con questa vittoria, le aquilotte si portano ad un punto dal San Marino che ha vinto contro il Ravenna, ed a due dal Napoli che non ha giocato a causa del Corona Virus che ha invaso il nord d’Italia. La vetta è vicina. Mollare non è mai stata un’opzione per le biancocelesti che lotteranno fino alla fine per conquistare la promozione.