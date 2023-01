Lazio Women, ufficiale l’arrivo di Laura Condon: il comunicato

La Lazio Women ha ufficializzato l’arrivo di un importante innesto per il proprio centrocampo: è fatta per Laura Condon

Importante innesto per il centrocampo della Lazio Women. Il club biancoceleste ha infatti ufficializzato l’arrivo di Laura Condon, classe 1997, dal Soyaux. Il comunicato:

«Secondo innesto per la Lazio Women. Dopo Marta Varriale, approda in biancoceleste la centrocampista francese, classe 1997, Laura Condon, reduce dall’esperienza in patria con l’ASJ Soyaux».