Serie A femminile, Lazio Women Genoa: orario, diretta TV e streaming del match

Lazio Women Genoa: seconda giornata di Serie A femminile, orario, diretta TV e probabili protagoniste. Le ultime

Dopo la vittoria all’esordio in trasferta contro il Como, la Lazio Women si prepara a tornare in campo per la seconda giornata di Serie A femminile 2025/26. Le biancocelesti, guidate dall’allenatore Grassadonia , che ha portato nuova solidità e mentalità vincente al gruppo, affronteranno il Genoa Women in un match che promette spettacolo e intensità.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 12:30 presso il centro sportivo Fersini di Formello. La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e disponibile anche in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, accessibile da Smart TV, PC, smartphone, tablet e console.

Un match già decisivo per la classifica

La sfida tra Lazio e Genoa rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. Le biancocelesti vogliono confermare le ambizioni di alta classifica, mentre le rossoblù cercano punti preziosi per muovere la graduatoria.

Con giocatrici di talento e due allenatori dalle idee chiare, Lazio-Genoa si preannuncia come una delle partite più interessanti della seconda giornata di Serie A femminile.