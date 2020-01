Lazio Women, Seleman: «Ieri vittoria importantissima ora fase cruciale della stagione»

Lazio Women, l’analisi dell’allenatore delle biancocelesti dopo la vittoria fondamentale di ieri contro il Cittadella

Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

«La vittoria di ieri è stata importantissima, ci ha permesso di conservare il 3° posto ed avvicinare il 2°. Abbiamo battuto un Cittadella che in casa aveva perso solamente contro il Napoli, una squadra molto fisica. Il rigore sbagliato in apertura avrebbe potuto crearci problemi invece le ragazze sono state bravissime. Il gruppo sta migliorando, le nuove si sono inserite senza problemi, stiamo lavorando bene e con qualità. Ancora una volta non abbiamo subito gol, un miglioramento in più».

«Merita una menzione speciale Flavia Vaccari, che sta giocando poco ma è una figura di riferimento per il nostro spogliatoio. Ora abbiamo quattro gare molto complicate, siamo nel cuore della stagione, sarà un mese intenso ed adrenalinico. Speriamo di avere un grande seguito per le partite in casa, come è sempre successo finora dall’inizio della stagione. Per gli obiettivi invece vedremo partita dopo partita, ci troviamo in un momento delicato dove può succedere di tutto».