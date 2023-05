Lazio Women, prima sfida con Grassadonia in panchina. Il match è decisivo. La Serie B sta per volgere al termine e c’è la necessità di risultati immediati

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana per Grassadonia si tratta dell’esordio sulla panchina biancoceleste, la cui carica è stata ufficializzata all’indomani della sconfitta contro il Napoli della squadra allora guidata da Catini.

La Serie B sta per volgere al termine e c’è la necessità di risultati immediati. La Lazio Women, nelle tre giornate rimanenti, deve recuperare due punti alla partenopee. Anche in caso di pari punti, infatti, le capitoline sarebbero penalizzate visto che avevano perso anche la gara d’andata. Non si può sbagliare. L’unica indisponibile per il match odierno con il Cesena è Chatzinikolaou, operata al ginocchio dopo la rottura del legamento crociato. Per il resto Grassadonia potrà contare sulla rosa al completo.