Lazio Women, Pittaccio: «Lavoro senza sosta per iniziare al meglio»

Anche Francesca Pittaccio, giocatrice della Lazio Women, sui social suona la carica per l’inizio della stagione

Lavoro duro per iniziare al meglio. Dopo le parole di Martina Santoro, anche Francesca Pittaccio sul proprio account Instagram ha commentato il pareggio contro il Napoli femminile e suonato la carica in vista del debutto in campionato del 29 agosto in casa contro la Sampdoria: «Continuiamo a lavorare senza sosta per esordire in Serie A nel migliore dei modi »