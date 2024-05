Lazio Women, le parole di Enrico Lotito: «Complimenti alle ragazze, hanno fatto….» Il pensiero del figlio del patron biancoceleste

Enrico Lotito ha commentato ai microfoni ufficiali del club, la promozione della Lazio Women in Serie A:

«Voglio fare i complimenti alla squadra, le ragazze hanno fatto un percorso straordinario. Se lo meritano. Un ringraziamento va anche allo staff, al direttore e all’allenatore che hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo voluto fino in fondo questa promozione e ce la siamo venuti a prendere in maniera decisiva. Sapevamo, al primo tempo, che non sarebbe stata una partita facile. Nel secondo abbiamo avuto l’opportunità di sbloccarla subito, non l’abbiamo fatto ma poco dopo giocando bene abbiamo trovato il gol e l’abbiamo chiusa. Faccio i complimenti al settore giovanile, soprattutto alla Primavera che ha vinto oggi con l’Inter in rimonta. Stiamo crescendo, erano tanti anni che il Settore Giovanile non andava alle fasi finali e questo è merito di crescita. Complimenti a tutti»