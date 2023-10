Lazio Women, ottime Grassadonia in vista del Bologna: le ultime

Lazio Women, alla vigilia della sfida dei biancocelesti contro il Bologna: le ultime in vista della gara contro le emiliane

Domani alle ore 15 la Lazio di Grassadonia tornerà in campo per sfidare il Bologna nella gara che vale la quarta giornata del campionato di categoria. Il tecnico biancoceleste può sorridere, visto che per la partita con le emiliane potrà contare su tutte le sue ragazze, visto il turnover che aveva adottato nelle scorse partite. Tra queste Eleonora Goldoni, la quale aveva rimediato una contusione al piede.