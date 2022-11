Lazio Women, ottava sinfonia! Cittadella battuto e allungo in classifica

La Lazio Women compone la sua ottava sinfonia consecutiva e abbatte il Cittadella con tre gol

Non si ferma più la Lazio Women di Massimiliano Catini. Al Mirko Fersini di Formello le biancocelesti sovrastano il Cittadella (terzo in classifica) per 3-0. Ad aprire le marcature ci ha pensato Proietti che corregge in porta il cross di Visentin. Dopo cinque minuti Chatzinikolaou raddoppia su calcio di rigore prima dell’autorete di Pavana che fissa il punteggio sul 3-0.

Le biancocelesti conquistano così la loro ottava vittoria di fila e allungano in vetta alla classifica sia sul Napoli (che ha pareggiato contro il Verona) che ovviamente sul Cittadella.