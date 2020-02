Lazio Women, domani al Fersini per la vetta

Alle 14:30 le ragazze della Lazio scenderanno in campo per affrontare il Napoli e cercare di conquistare il primato

Dopo le ultime quattro vittorie consecutive, la Lazio Women tenterà il colpaccio domenica pomeriggio contro il Napoli.

Le partenopee sono due punti sopra le biancocelesti e tutto lascia pensare ad una sfida senza esclusione di colpi. Le ragazze di Seleman stanno facendo molto bene andando oltre ogni aspettativa, ma anche le azzurre stanno correndo. Domani ci sarà l’occasione per capire chi più merita la promozione. Questa squadra sta facendo avvicinare sempre più persone al mondo del calcio femminile e ciò non può essere che un bene per tutto il sistema. Prima di andare all’Olimpico domenica, alle 14:30 tutti a Formello per sostenere le aquilotte nella loro impresa.