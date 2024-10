Lazio Women-Napoli, dove vedere il match del Fersini in tv e streaming

Lazio Women-Napoli, a pochi giorni dalla gara interna contro le partenopee ecco dove seguire il match in tv e streaming

Archiviata la vittoria nonché la prima di questa stagione contro il Sassuolo, per la Lazio Women di mister Grassadonia è già tempo di proiettarsi alla sfida contro il Napoli fondamentale per le ragazze biancocelesti che vogliono confermarsi. Il match si svolgerà al Fersini il 13 Ottobre alle 18 e verrà trasmesso su Dazn potrà inoltre essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.