Lazio Women, Morace suona la carica: «Non è un giorno come gli altri»

L’allenatrice della Lazio Women Carolina Morace ha caricato la squadra sui social in vista del Derby contro la Roma

Ci siamo: il Derby della Capitale è iniziato! La Lazio Women scende in campo contro la Roma per il recupero della stracittadina. Sui social, l’allenatrice biancoceleste Carolina Morace ha voluto suonare la carica per le sue ragazze.

Sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Una partita speciale, una rivalità storica: il derby della capitale! ⚽ Una gara che ho già avuto il piacere di giocare, sia da calciatrice che da allenatrice, e che non vedo l’ora di vivere di nuovo! 💪 Oggi, non è un giorno come gli altri. Oggi, la motivazione non può mancare! Forza Lazio 🦅 💙».