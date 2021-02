Lazio Women, Morace guarda avanti: «Con il lavoro i risultati arriveranno»

Carolina Morace, tecnico della Lazio Women, ha commentato sui social il pareggio contro il Cittadella: le sue parole

«Vincere non è mai facile, ancor di più quando si gioca fuori casa contro un avversario di buon livello. Subire il gol del pareggio nel finale lascia sempre amaro in bocca, ma nel calcio può capitare. Abbiamo "perso" due punti e imparato una lezione, va bene così. Ripartiamo dalle nostre certezze e lavoriamo sui nostri difetti, senza fretta: i risultati arriveranno, ne sono convinta. Forza Lazio»