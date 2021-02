Lazio Women, Martin non basta. Per la Morace solo un pari all’esordio

Comincia con un pari l’avventura di Carolina Morace da allenatrice della Lazio Women. Le biancocelesti beffate nel recupero dal Cittadella

Mezzo passo falso per Carolina Morace alla prima uscita da allenatrice della Lazio Women. Contro il Cittadella arriva un pari dal sapore amaro, visto l’andamento della gara. Al 79′ era stata Martin a portare in vantaggio le capitoline, che non hanno però saputo tenere botta subendo il gol del pari quando tutto sembrava finito. Al 93′ infatti è arrivato il pari di Casarotto, che mette in mostra i limiti difensivi che la Morace dovrà in qualche modo colmare.