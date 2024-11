Lazio Women, il punto sull’infermeria della Roma in vista del derby

Lazio Women verso il derby: il punto sulle infortunate della Roma in vista della sfida stracittadina, ecco chi è a rischio tra le giallorosse

Alessandro Spugna, tecnico della Roma femminile, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Lione in Champions League. Di seguito le sue parole sulle infortunate in casa giallorossa in vista del derby con la Lazio Women.

PAROLE – «Dall’infermeria ci dicono che Pilgrim e Dragoni non ci saranno. Non sono uscite nelle migliori condizioni dalla partita contro la Fiorentina nemmeno Viens e Di Guglielmo, però ci prendiamo questa mattina ancora per capire la possibilità di vederle in panchina. Abbiamo qualche assenza e dobbiamo dare tutte quante una percentuale più alta rispetto alle nostre possibilità perché solo così puoi fare grandi imprese. Giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo ed è bello perché si ha la possibilità di affrontare squadre di questo livello».