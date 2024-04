Lazio Women, Grassadonia: «Settimana più importante del campionato? No, guai se pensassimo già alla prossima». Le parole del tecnico

È giornata di vigilia in casa Lazio, la Women affronterà domani in trasferta il Pavia. Ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il mister Gianluca Grassadonia:

PAROLE– «Adesso ci avviciniamo nel clou del campionato, abbiamo questa trasferta insidiosa a Pavia. Loro sono terzultime, in corsa per la salvezza, sappiamo cosa troveremo. Dovremo essere bravi a avere un ottimo approccio e a capire l’importanza della gara, di quello che ci giochiamo ».

ROTAZIONI– «Le varie rotazioni dipendono da loro, da come si allenano e da chi è in grado di farmi capire che può giocare una partita durante la settimana e chi da domenica dal 1’. Ci sarà sicuramente da pedalare forte, sono 3 partite importanti. Pensiamo assolutamente solo a quella col Pavia e poi ci avvicineremo a quella col San Marino. Settimana più importante del campionato? Assolutamente no, guai se pensassimo già alla prossima. La partita che conta, la vera finale, è quella col Pavia e va affrontata con grande spirito, cattiveria, agonismo e lucidità. Senza lasciarsi andare a emozioni, chi è alla Lazio deve saper convivere con le pressioni. La società non ci fa mancare nulla, è giusto che ci dia pressione ».

ENTUSIASMO– «L’entusiasmo va sempre alimentato ma col giusto raziocinio. Siamo sul filotto giusto di vittorie, ma arriveranno quelle che contano davvero. La squadra sta rispondendo sempre bene, alternando buoni primi tempi e buoni secondi tempi. Sanno come ragiono, c’è bisogno di unione e di attingere dal gruppo. Mi devono dimostrare in settimana che hanno voglia di giocare e che sono sempre a disposizione, dipende tutto da loro. Altrimenti metterò sempre in campo la stessa formazione ».