Lazio Women, Grassadonia dovrà fare a meno di tre calciatrici per domani contro il Pavia

Lazio Women, il tecnico biancoceleste arriva al match con il Pavia con un grattacapo ossia l’assenza di tre calciatrici

In questo weekend andrà in campo non solo la Lazio di Tudor, la quale questa sera affronterà in casa il Verona, ma anche la Lazio Women di mister Grassadonia. Il tecnico però si avvia ad affrontare il match con il Pavia con un grattacapo notevole visto che dovrà fare a meno di tre calciatrici ovvero Castiello, Natalucci e Giuliano con la prima fermata dal Giudice sportivo

Le altre due ragazze invece stanno recuperando e saranno a disposizione per i prossimi impegni della squadra.