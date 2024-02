Lazio Women, Grassadonia: «Complimenti alle ragazze, era una partita da non fallire» Le parole del tecnico biancoceleste

In seguito alla vittoria della Lazio Women sull’Arezzo, Gianluca Grassadonia, ha parlato cosi:

VITTORIA «Partita da vincere, complimenti alle ragazze. Non sono mai facili le partite, l’Arezzo è una squadra molto organizzata ma ripeto le ragazze hanno avuto un ottimo approccio alla partita. Hanno fatto ottime cose, bisogna migliorare su alcune lacunee che per leggerezza commettiamo e che magari possono creare pericolo alla partita che non è stata mai in discussione»

VISENTIN- «Visentin? Una distorsione alla caviglia in settimana, resterà fuori speriamo per poco. Adesso la sosta arriva nel momento giusto perché le ragazze sono molto stanche anche dal punto di vista mentale, quindi lavoreremo duramente ma con la mente un po’ più sgombra avendo riacciuffato il primo posto»

PRIMO POSTO IN CLASSIFICA- «Quanto ci aiuta essere arrivati alla sosta in testa alla classifica? Tanto. Era una partita che sapevamo che non potevamo fallire e al di là del risultato della Ternana, perché questo è un campionato che rimarrà aperto dino alla fine quindi cambia poco il punto più o punto in meno. Importante la reazione delle ragazze e l’approccio che abbiamo avuto una delle migliori partite, era importante fare punti. Abbiamo sprecato ancora qualcosina, ma sono contento della cattiveria, della mentalità e dell’organizzazione. Complimenti a loro»

HOWMARK- «Hovmark è una giocatrice importante che sicuramente ci tornerà utile, è arrivata con una scarsa condizione fisica quindi questa settimana le servirà per mettere su un po’ di tono muscolare. Chi starà meglio giocherà, sono tutte importanti. L’obiettivo è comune»