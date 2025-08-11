Lazio Women, Eleonora Goldoni ospite su Rai 2: le ultime

Lazio Women, la centravanti delle biancocelesti Eleonora Goldoni pronta per andare su Rai 2: le ultime sull’Azzurra

Serata di grande visibilità per la Lazio Women: Eleonora Goldoni, attaccante biancoceleste e punto fermo della Nazionale italiana, sarà ospite questa notte a #Nonsolomercato, il programma condotto da Paolo Paganini su Rai 2. La trasmissione, in onda intorno alle 00:20, offrirà un parterre d’eccezione che comprenderà anche l’ex commissario tecnico Luciano Spalletti, la giocatrice del Venezia Agata Centasso, e gli opinionisti Pier Paolo Marino, Fulvio Collovati, Domenico Marocchino, oltre al direttore di TuttoMercatoWeb Nicolò Ceccarini.

Per Goldoni, si tratta di un’occasione per raccontare un anno ricco di soddisfazioni, sia a livello di club che di nazionale. Con la Lazio Women, la scorsa stagione è stata caratterizzata da una salvezza conquistata con determinazione nella poule dedicata, grazie a un gruppo compatto e a prestazioni di grande sacrificio. L’esperienza e la leadership dell’attaccante emiliana sono state decisive non solo in zona gol, ma anche nello spogliatoio, dove ha contribuito a cementare lo spirito di squadra.

Sul fronte internazionale, Goldoni è reduce da un Europeo femminile indimenticabile, che ha visto l’Italia spingersi fino alla semifinale contro l’Inghilterra, fermandosi solo di fronte a una delle nazionali più forti del panorama mondiale. Il torneo ha confermato la sua capacità di essere incisiva anche contro avversarie di altissimo livello, aumentando il prestigio del suo profilo sportivo.

La partecipazione a #Nonsolomercato rappresenta dunque un ulteriore passo nella crescente visibilità del movimento femminile, con la Lazio Women che, sotto la guida tecnica e societaria, sta cercando di consolidare la propria posizione nella massima serie. Sarà interessante ascoltare dalle parole di Goldoni non solo il racconto delle esperienze passate, ma anche le ambizioni per la nuova stagione, che partirà con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il piazzamento in campionato e dare continuità ai progressi visti negli ultimi mesi.

La notte di Rai 2 si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile per i tifosi biancocelesti e per tutti gli appassionati di calcio femminile, desiderosi di conoscere più da vicino il percorso e i sogni di una delle protagoniste assolute della Lazio Women.